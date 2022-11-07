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11:47, 7 ноября 2022Путешествия

Стало известно о дефиците мест в отелях популярного горнолыжного курорта России

TourDom: в отелях Шерегеша на Новый год возник дефицит мест в отелях

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Эксперты туротрасли предупредили россиян о возникшем дефиците мест в отелях Шерегеша на Новый год. О заканчивающихся местах на популярном курорте стало известно специалистам портала TourDom.

По словам представителей туротрасли, Шерегеш — один из немногих доступных для отечественных туристов горнолыжных курортов России, в связи с чем он пользуется особой популярностью у отдыхающих.

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Например, в отелях Tiger Hill и Alpen Club на зимние праздники весь номерной фонд у них уже забронирован. В гостинице «Елена» осталось еще несколько свободных апартаментов. Стоимость недельного проживания на двоих стартует от 140 тысяч рублей.

В отелях Laska и AYS Club также доступны для бронирования несколько номеров с 30 декабря по 8 января — цена начинается от 164 тысяч рублей. В WOW.Aparts можно найти апартаменты на те же даты за 207 тысяч рублей за двоих.

Ранее россиянам предложили присмотреться к неочевидному зарубежному направлению для зимнего отпуска — Киргизии. Отмечается, что из-за разницы курса валют отдых на курортах Тянь-Шаня является бюджетной альтернативой Красной Поляне в Сочи. Так, размещение в отеле «Кашка Суу» в Бишкеке стоит около двух тысяч сом (примерно 1,5 тысячи рублей).

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Валентина Процкова
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