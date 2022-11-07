«Ъ»: X5 Group за девять месяцев увеличила импорт вина более чем на 30%, став лидером

В России определили нового лидера по импорту алкоголя — управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group за девять месяцев увеличила импорт вина более чем на 30 процентов год к году, до 21,6 миллиона литров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такой скачок позволил обойти крупные профильные компании. У ставшей второй Luding Group импорт вина вырос на 13 процентов, до 20,3 миллиона литров, у структуры Bacardi (бренд Martini) — на 38 процентов, до 15,5 миллиона литров.

По информации издания, общий ввоз вина в Россию за период снизился на пять процентов, до 260,5 миллиона литров, а импорт крепких напитков упал почти на 40 процентов, до 38,9 миллиона литров. Поставки алкоголя в Россию осложнились после начала спецоперации на Украине и новой волны санкций, отмечает издание.

В X5 рост поставок объяснили расширением ассортимента и географии импорта — сейчас продукцию поставляют из Армении, Грузии, Азербайджана и Турции. Кроме того, росту спроса способствовал уход некоторых зарубежных брендов, подчеркнули в компании.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что цены на алкогольные напитки, ввозимые в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от старых. По словам вице-президента Федерации рестораторов, нельзя сказать, что Россия бесконечно зависит от импортного алкоголя.