Популярная певица раскрыла свои способы справиться с нападками хейтеров

Певица Джессика Симпсон отказалась от борьбы со стрессом и тревожностью с помощью алкоголя

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон призналась, что нападки хейтеров в социальных сетях и СМИ сильно ранят ее, но она нашла способы снизить их негативное влияние на ментальное здоровье. Свои методы борьбы со стрессом она раскрыла в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации 42-летняя знаменитость заявила, что, несмотря на боль, которую ей причиняют едкие комментарии людей в соцсетях и публикации в СМИ, она научилась «блокировать создаваемый ими разрушительный шум». Помогает ей в этом творчество: музыка заземляет певицу и, по ее словам, исцеляет душевные раны. Певица посоветовала всем, кто испытывает сильный стресс, встать перед зеркалом и громко спеть любимую песню, глядя себе в глаза.

Также Симпсон заявила, что полностью отказалась от алкоголя и не пьет уже пять лет. Раньше артистка использовала крепкие спиртные напитки, чтобы отвлечься от неприятностей и справиться с тревожностью, но со временем поняла, что с их помощью не решит проблемы, а лишь на время забудет о них.

По словам Симпсон, она приняла тот факт, что, как бы она ни работала над фигурой и лицом, все равно она всегда будет недостаточно хороша для окружающих. «Маленький совет: не отказывайтесь от себя только потому, что это сделал кто-то другой. Оставайтесь верны себе. До сих пор это срабатывало для меня в этой хаотичной жизни. Никто и ничто не отнимет у меня радость», — заключила певица.

Ранее Джессика Симпсон объяснила, как ей удалось похудеть на 45 килограммов. 42-летняя знаменитость рассказала, что сбросить лишний вес, который она набрала во время третьей беременности, ей помог диетолог.