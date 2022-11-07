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10:42, 7 ноября 2022Россия

Лифт с людьми сорвался в жилом доме в российском городе

Лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа в жилом доме в Иркутске

Кадр: СК РФ

Лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа в жилом доме в Иркутске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. Никто из людей, находящихся в лифтовой кабине, значительно не пострадал.

На место происшествия выехали следователи и полицейские. Следственный комитет начал проводить доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее житель Таганрога упал в шахту застрявшего между этажами лифта и погиб. По предварительным данным, лифт с тремя мужчинами застрял между 8-м и 9-м этажами. Пассажиры сами открыли двери кабины, после чего один из них попытался выбраться наружу. Однако мужчина упал вниз и скончался от телесных повреждений.

Анна Щербакова
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