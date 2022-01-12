Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб

СК: житель Таганрога упал в шахту застрявшего между этажами лифта и погиб

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Житель одного из домов Таганрога попытался выбраться из кабины лифта, который застрял между этажами. Однако россиянин сорвался в шахту и погиб. Об этом сообщает следственное управление СК по Ростовской области.

В среду, 12 января, в управление поступила информация, что в шахте лифта дома на улице Мариупольское шоссе обнаружено тело мужчины 1985 года рождения.

По предварительным данным, лифт с тремя мужчинами застрял между 8 и 9 этажами. Пассажиры сами открыли двери кабины, после чего один из них попытался выбраться наружу. Однако он упал вниз и скончался от телесных повреждений.

Правоохранительные органы должны будут выяснить точные обстоятельства гибели мужчины. В итоге будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2021 года лифт сорвался в одном из жилых домов Иркутска на улице Маршала Конева. Во время падения в кабине находился мужчина. Он был доставлен в больницу с ушибом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Назвавший уродом американского небинарного фигуриста Жулин отказался извиняться
В Минздраве рассказали о необходимости бустерной прививки от коронавируса
На директора российского хосписа пожаловались в СК из-за смерти приемного сына
Генсек ОДКБ сообщил Токаеву о начале вывода миротворцев из Казахстана
Снуп Догг займется продажей хот-догов
Дочь «алмазного короля» купила квартиру в небоскребе Трампа
Россияне скупили рекордное число Lamborghini в 2021 году
Назван размер страховой пенсии по старости в России после индексации
НАТО рассказал о возможности согласиться с Россией по некоторым предложениям
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter