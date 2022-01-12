Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб

Житель одного из домов Таганрога попытался выбраться из кабины лифта, который застрял между этажами. Однако россиянин сорвался в шахту и погиб. Об этом сообщает следственное управление СК по Ростовской области.

В среду, 12 января, в управление поступила информация, что в шахте лифта дома на улице Мариупольское шоссе обнаружено тело мужчины 1985 года рождения.

По предварительным данным, лифт с тремя мужчинами застрял между 8 и 9 этажами. Пассажиры сами открыли двери кабины, после чего один из них попытался выбраться наружу. Однако он упал вниз и скончался от телесных повреждений.

Правоохранительные органы должны будут выяснить точные обстоятельства гибели мужчины. В итоге будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2021 года лифт сорвался в одном из жилых домов Иркутска на улице Маршала Конева. Во время падения в кабине находился мужчина. Он был доставлен в больницу с ушибом.