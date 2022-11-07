В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

Энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве 7 ноября

В Киеве начали проводить экстренные отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на украинскую энергокомпанию ДТЭК.

«Из-за роста потребления в Киеве сегодня, 7 ноября, "Укрэнерго" распорядилось провести веерные отключения», — говорится в сообщении предприятия.

Ранее глава энергопоставляющей компании Украины YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Киеве зафиксирован дефицит мощности в энергосетях. По его словам, нехватка превысила на 32 процента заложенную в графики.