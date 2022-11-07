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13:20, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Лебедев объяснил отсутствие у россиян интереса к Конституции

Блогер Лебедев заявил, что россияне не читают Конституцию из-за низкого качества печати

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев объяснил, почему у россиян отсутствует интерес к чтению Конституции России. О том, почему граждане не читают основной закон страны, блогер порассуждал в своем Telegram-канале.

«Есть у нас главный закон страны, главный документ. По важности, наверное, меньше флага и герба, но тем не менее. Это не проблема самой Конституции, что ее как-то старательно обходят», — отметил Лебедев.

Блогер добавил, что в России любят ссылаться на Конституцию, однако при этом плохо знают содержание документа. По мнению Лебедева, для того чтобы понять, почему так происходит, «достаточно зайти в любой книжный магазин и проникнуться». «У нас, видимо, считают, что раз Конституция небольшая по размеру, то и качество печати, и оформление должно быть *****. Все равно никто ничего не разглядит. Бумага, на которой ее печатают, мало чем отличается от туалетной. Можно было бы самолетики из нее делать, но самолетики получатся *****. Короче, ад по всем параметрам», — написал он.

По мнению Лебедева, из-за низкого качества верстки и печати нет ничего удивительного в том, что россияне «особо не в курсе» содержания основного закона. «Эстетика и самоуважение у них, к счастью, побеждает страх (или интерес) к законам. А за державу немного обидно», — заключил он.

Ранее Лебедев назвал главный недостаток российского менталитета. По его словам, в России не принято делать другим людям хорошо, что является большой проблемой.

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Денис Савосин
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