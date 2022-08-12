Артемий Лебедев назвал главным недостатком российского менталитета нежелание делать хорошо

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главный недостаток российского менталитета. По его словам, в России не принято делать другим людям хорошо, что является большой проблемой. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«В России есть одна очень большая проблема, она запрограммирована в нашем текущем менталитете. В России не принято делать другим людям хорошо. И нет желания делать другим людям хорошо. Время от времени появляются люди со сбоем, которые не вписываются в этот фенотип, но их критически мало», — заявил блогер.

По мнению Лебедева, исправить эту проблему очень просто. Для этого «нужно взять и начать делать что угодно хорошее для совершенно незнакомых людей» и не ждать ничего взамен, считает блогер. В таком случае, как сказал дизайнер, «через какое-то время, через многократную неблагодарность, может быть, когда-нибудь что-то в жизни поменяется».

Ранее Лебедев рассказал о своем отношении к эмиграции. По его мнению, переезд в другую страну не делает жизнь лучше. Блогер отметил, что некоторые эмигрируют, чтобы получить одобрение в соцсетях, но сам он в таком не заинтересован. Он также заявил, что умеет сохранять спокойствие, несмотря на кризис.