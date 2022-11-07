Ученые оценили изменение климата в Арктике за последние 20 лет

Ученые назвали сокращение льда в Арктике одним из самых ярких проявлений изменения климата

Площадь морских льдов в Арктике за последние двадцать лет сокращается вдвое быстрее. Об этом говорится в исследовании климатологов Института географии РАН, опубликованном в журнале Atmosphere.

«Выявлено, что зимняя арктическая убыль арктических морских льдов в первую очередь связана с изменениями в Баренцевом море, где снижение арктических морских льдов в 2000–2019 годах ускорилось более чем в три раза по сравнению с 1979-1999 годами», — сказано в статье. По мнению ученых, ускорение таяния льда в Арктике — одно из самых ярких проявлений изменения климата на Земле.

Специалисты сравнили региональные изменения климата в Арктике между периодом современного ускоренного сокращения льдов и предыдущим периодом, когда снижение ледяных покровов проходило более медленно. Ученые выяснили, что зимняя убыль арктического льда сильнее всего прослеживалась в Баренцевом море — в последнее двадцатилетие лед в нем стал таять быстрее более, чем в два раза. Летом и осенью наиболее существенные изменения зафиксировали в море Лаптевых, Бофорта, во внутренней части Северного Ледовитого океана южнее 80 градусов северной широты, в Карском море, а также во внутренней части Северного Ледовитого океана южнее 80 градусов северной широты и в Северо-Западных проливах.

Также, по сравнению с предыдущим периодом наблюдений, увеличилась амплитуда сезонного хода льдов.

По мнению специалистов, ускоренное таяние арктических морских льдов в последнем двадцатилетии может быть связано с увеличением числа парниковых газов в атмосфере. Также этот процесс может быть показателем перехода к новому динамическому состоянию климатической системы, в котором возрастает перенос тепла из океана и атмосферы в Арктику и активизируется положительная обратная связь в устройстве климата.

Ранее ученые нашли способ остановить таяние льда в Арктике. По их убеждению, немедленное сокращение выбросов метана и углерода поможет сохранить арктический лед в этом столетии.