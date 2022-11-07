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10:21, 7 ноября 2022Россия

Двое российских пенсионеров погибли при опрокидывании моторной лодки

На реке Вилюй в Якутии перевернулась моторная лодка с людьми, погибли два человека

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Якутии на реке Вилюй перевернулась моторная лодка, на борту которой было три человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибли два человека — спасатели обнаружили тела двух мужчин 69 и 70 лет. Третьего пассажира моторной лодки ищут — ему 68 лет.

Тела российских пенсионеров нашли в воскресенье, 6 ноября. О случившемся правоохранителям стало известно днем ранее.

В настоящее время температура воздуха в Якутии составляет около минус 20 градусов в дневное время, температура воды — менее десяти градусов тепла.

Ранее в Красноярском крае опрокинулась аэролодка «Пиранья» в районе впадения реки Кантегир в Саяно-Шушенское водохранилище. В результате погибли три человека, лодка опрокинулась при преодолении ледового затора.

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Анастасия Шейкина
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