Медведев назвал причиной СВО угрозы Киева возобновить ядерную программу

Медведев заявил, что угрозы Киева вернуть ядерную программу сильно повлияли на начало СВО

Угрозы киевских властей возобновить ядерную программу в значительной мере стали причиной проведения специальной военной операции. Ее назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

По словам политика, нынешнее руководство Украины «горько плачет» о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них в стране и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал.

«А еще (украинские лидеры говорили — прим. «Ленты.ру») о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан», — подчеркнул Медведев, добавив, что власти Киева на это «двусмысленно намекали».

Ранее зампред Совбеза заявил, что страны Запада, поддерживая Украину и заявляя о необходимости не дать ей проиграть в конфликте с Россией, провоцируют глобальную войну с применением ядерного оружия. Целью Киева является отторжение российских земель, что дает Москве право обратиться к своей ядерной доктрине, уточнил он.