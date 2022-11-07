Глава МИД Азербайджана прибыл в Вашингтон на трехстороннюю встречу

Глава МИД Азербайджана Байрамов прибыл с визитом в Вашингтон на трехстороннюю встречу

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Вашингтон на трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского министерства.

«6 ноября начался визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Вашингтон. В рамках визита планируется его встреча с министром иностранных дел Армении», — говорится в заявлении. Уточняется, что встреча глав МИД стран проводится по инициативе и при участии Блинкена.

3 октября Мирзоян и Байрамов провели переговоры в Женеве, в ходе которых они обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе и мирный договор между государствами. Кроме того, стороны согласились в необходимости разблокировать транспортные маршруты в регионе и использовать «международные механизмы по контролю пограничной ситуации».