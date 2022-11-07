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22:09, 7 ноября 2022Бывший СССР

Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 «Мрия»

Bild: украинское ОКБ им. Антонова заявило о строительстве второго Ан-225 «Мрия»
Ан-225 «Мрия»

Ан-225 «Мрия». Фото: РИА Новости

Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 сверхвысокой грузоподъемности «Мрия», предыдущий был уничтожен российскими войсками в первые дни спецоперации. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Антонова.

«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — заявил генеральный директор предприятия Евгений Гаврилов.

Он добавил, что в настоящее время «Мрия» готова на 30 процентов. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро, собрать деньги с помощью пожертвований поможет международный аэропорт в Лейпциге, где временно базируется украинская авиакомпания.

27 февраля стало известно, что украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. В концерне «Укроборонпром» отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно 3 миллиарда долларов и более пяти лет.

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Марина Совина
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