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22:30, 7 ноября 2022Мир

Стало известно о гибели американского наемника на Украине

NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» Гриффин погиб на Украине

Фото: Unsplash

Гражданин США Тимоти Гриффин, который являлся участником так называемого Иностранного легиона, погиб на Украине. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Отмечается, что наемник Гриффин участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Возраст мужчины не раскрывается. Гриффин проживал в штате Нью-Йорк, рассказали неназванные источники NBC.

Телеканал напомнил, что сейчас известно по меньшей мере о шести американских гражданах, погибших на Украине.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб американский наемник Дейн «Птица» Партридж из Айдахо. Мужчина прибыл из США 27 апреля. В октябре в Северодонецке он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков.

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Марина Совина
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