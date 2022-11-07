Стало известно о гибели американского наемника на Украине

NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» Гриффин погиб на Украине

Гражданин США Тимоти Гриффин, который являлся участником так называемого Иностранного легиона, погиб на Украине. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Отмечается, что наемник Гриффин участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Возраст мужчины не раскрывается. Гриффин проживал в штате Нью-Йорк, рассказали неназванные источники NBC.

Телеканал напомнил, что сейчас известно по меньшей мере о шести американских гражданах, погибших на Украине.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб американский наемник Дейн «Птица» Партридж из Айдахо. Мужчина прибыл из США 27 апреля. В октябре в Северодонецке он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков.