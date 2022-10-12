Стало известно о гибели американского наемника на Украине

Американский наемник Дейн Партридж из Айдахо погиб на Украине

На Украине погиб американский наемник Дейн «Птица» Партридж из Айдахо. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Как стало известно, военнослужащий прибыл из США 27 апреля. Неделю назад он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков в Северодонецке.

Дейна Партриджа ввели в кому, однако иностранный наемник скончался 3 октября.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска поразили места временной дислокации наемников иностранного легиона, а также бригады специального назначения «Барс» МВД Украины.