Раскрыта причина смерти американского наемника в Донбассе

The New York Times: причиной смерти американского наемника в Донбассе стала травма мозга

Представители Госдепартамента подтвердили, что не так давно в Донбассе погиб гражданин США. Об этом сообщает CNN, отмечая, что личность умершего пока неизвестна.

«Мы на связи с семьей и оказываем им всю необходимую помощь», — подчеркнул представитель Госдепа, добавив, что не хочет раскрывать подробности случившегося из уважения к частной жизни семьи погибшего.

При этом газета The New York Times отмечает, что речь идет о Дэйне Партридже, ветеране США и бывшем пехотинце из Айдахо. Он скончался от ранения, полученного в ходе боев еще в начале этого месяца. Издание также назвало причину смерти: критические травмы шеи и ствола головного мозга. Утверждается, что Партриджа ранили во время российской танковой атаки на его подразделение в Северодонецке 3 октября. Он был на системе жизнеобеспечения, но скончался уже в этот вторник, 11 октября.

Ему было 34 года. По данным газеты, военный служил пехотинцем в Ираке с 2007-го по 2009 год. О том, что в Донбассе погиб Дейн Партридж, ранее сообщали авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны». По их словам, военнослужащий прибыл из США 27 апреля. Неделю назад он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков в Северодонецке, его ввели в кому, но мужчина скончался уже 3 октября.

Официальных публичных данных о бойцах-добровольцах США на Украине нет, хотя представитель посольства Украины в Вашингтоне еще в марте говорил о том, что 4 тысячи человек проявили интерес к тому, чтобы поучаствовать в боях.