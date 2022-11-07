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13:05, 7 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о попытке наступления ВСУ в Херсонской области

Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На николаево-криворожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии отразили наступление батальонной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, противник был отброшен на исходные позиции. В результате уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения, предназначавшегося для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Запорожской области. Склады противника располагались в населенных пунктах Белогорье и Кущовое, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Сергей Истомин
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