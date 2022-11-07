Минобороны доложило об уничтожении складов с вооружением для ВСУ в Запорожье

МО РФ доложило об уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения, предназначавшегося для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Запорожской области. Об этом доложил журналистам в понедельник, 7 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что склады противника располагались в населенных пунктах Белогорье и Кущовое.

Кроме того, по данным Минобороны, было уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе села Галициново Николаевской области.

«В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой народной республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300», — сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские авиация и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ. Также тогда ведомство отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов в районах Новоалександровки в Херсонской области и Колодези в Донецкой народной республике (ДНР).