Минобороны доложило об уничтожении складов с вооружением для ВСУ в Запорожье
Российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения, предназначавшегося для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Запорожской области. Об этом доложил журналистам в понедельник, 7 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства уточнил, что склады противника располагались в населенных пунктах Белогорье и Кущовое.
Кроме того, по данным Минобороны, было уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе села Галициново Николаевской области.
«В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой народной республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300», — сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские авиация и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ. Также тогда ведомство отчиталось об уничтожении двух складов боеприпасов в районах Новоалександровки в Херсонской области и Колодези в Донецкой народной республике (ДНР).