53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной

53-летняя актриса Дженнифер Энистон показала внешность без макияжа на снимке из ванной

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон показала внешность без макияжа на новой фотографии в социальной сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя звезда сериала «Друзья» поделилась постом, в котором показала способ уложить кудрявые волосы, используя продукцию собственного бренда LolaVie. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в ванной комнате сразу после купания. Энистон позировала перед камерой в белом полотенце без мейкапа на лице.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы в многочисленных комментариях под публикацией. «Мне нравится твой естественный образ», «Любимая», «Какая красотка», «Просто вау», «Восхищаюсь твоей красотой», «Сама красивая актриса», «Натуральная красота», — высказывались поклонники.

В августе Дженнифер Энистон продемонстрировала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На опубликованном изображении Энистон позирует в раздельном купальнике бренда Eres с черным бюстгальтером и красными плавками. Дополняют образ знаменитости очки в полупрозрачной оправе и плетеная шляпа.