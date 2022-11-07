Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:19, 7 ноября 2022Ценности

53-летняя Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на фото из ванной

53-летняя актриса Дженнифер Энистон показала внешность без макияжа на снимке из ванной

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон показала внешность без макияжа на новой фотографии в социальной сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя звезда сериала «Друзья» поделилась постом, в котором показала способ уложить кудрявые волосы, используя продукцию собственного бренда LolaVie. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в ванной комнате сразу после купания. Энистон позировала перед камерой в белом полотенце без мейкапа на лице.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы в многочисленных комментариях под публикацией. «Мне нравится твой естественный образ», «Любимая», «Какая красотка», «Просто вау», «Восхищаюсь твоей красотой», «Сама красивая актриса», «Натуральная красота», — высказывались поклонники.

В августе Дженнифер Энистон продемонстрировала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На опубликованном изображении Энистон позирует в раздельном купальнике бренда Eres с черным бюстгальтером и красными плавками. Дополняют образ знаменитости очки в полупрозрачной оправе и плетеная шляпа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Обливших супом картину Ван Гога активистов захотели посадить в тюрьму
Обнаружена трехтысячелетняя дорога длиной 80 метров
Оценены потери европейцев от роста цен за газ и электричество вдвое
Поведение мировых центробанков сравнили с подготовкой к зомби-апокалипсису
Сексолог дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо
Москвича задержали за изнасилование знакомой в квартире
Известная актриса показала фигуру на фото из Дагестана
Цены на нефть выросли
Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.