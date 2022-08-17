53-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Актриса Дженнифер Энистон показала фигуру в бикини бренда Eres и восхитила фанатов

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон показала подтянутое тело в бикини и восхитила фанатов. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) знаменитости.

53-летняя звезда телесериала «Друзья» отправилась на пляжный отдых вместе с коллегой по съемочной площадке фильма «Несносные боссы», актером Джейсоном Бейтманом, и его супругой Амандой Анкой. На размещенных кадрах Энистон позирует, загорая в раздельном купальнике бренда Eres с черным бюстгальтером и красными плавками. Дополняют образ знаменитости очки в полупрозрачной оправе и плетеная шляпа.

Упомянутый пост набрал более 1,4 миллиона лайков и тысячи комментариев. «Какое тело! Какая кожа!», «Королева пляжа», «Русалка на Багамах», «Выглядишь потрясающе!», «Греческая богиня», — писали юзеры.

В июле американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Известно, что 59-летняя знаменитость была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки коллекции купальных костюмов. Мур предстала перед фотографом в купальнике белого цвета с V-образным декольте и открытой спиной.