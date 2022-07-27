59-летняя Деми Мур показала фигуру в купальнике

Американская актриса Деми Мур снялась в белом купальнике Andie Swim с открытой спиной

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике в рекламе собственной линейки пляжной одежды. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 59-летняя Мур была приглашена дизайнером и основательницей модного бренда Andie Swim Мелани Трэвис для разработки коллекции купальных костюмов. В одном из последних постов кинозвезда показала результат совместной работы с упомянутым модельером.

Знаменитость предстала перед фотографом в купальнике белого цвета с V-образным декольте и открытой спиной. На размещенных кадрах она позирует лежа в бассейне с собранными в пучок волосами, демонстрируя стройную фигуру и лицо без макияжа.

Подписчики восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях под постом, который набрал больше 50 тысяч лайков. «Потрясающая», «Красотка», «Шикарно выглядишь», «Восхищаюсь твоей красотой», «Самая красивая актриса в мире», «Просто вау», — высказывались поклонники.

Ранее 57-летнюю актрису Сару Джессику Паркер засняли во время отдыха на пляже в купальнике за сотни долларов. На размещенных в сети кадрах знаменитость загорала в компании супруга, 60-летнего Мэттью Бродерика. Кинозвезда была одета в монокини бренда Malia Mills, стоимость которого составляет 445 долларов (более 25 тысяч рублей). Юзеры отметили, что Паркер в отличной форме и ее тело выглядит подтянутым.