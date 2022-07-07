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57-летнюю Сару Джессику Паркер засняли на пляже в купальнике за сотни долларов

57-летнюю актрису Сару Джессику Паркер засняли в купальнике Malia Mills за 445 долларов

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Американскую актрису и продюсера Сару Джессику Паркер засняли во время отдыха на пляже неподалеку от ее дома в Бриджхемптоне, штат Нью-Йорк, в купальнике за сотни долларов. Соответствующие фотографии папарацци приводит Daily Mail.

На размещенных кадрах 57-летняя знаменитость загорает под зонтом в компании супруга, 60-летнего актера и певца Мэттью Бродерика. По информации издания, Паркер одета в черный слитный купальный костюм бренда Malia Mills, стоимость которого составляет 445 долларов (более 25 тысяч рублей).

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Читатели материала поделились своим мнением о внешнем виде звезды сериала «Секс в большом городе» в комментариях. «Ее тело выглядит прекрасно в скромном слитном купальнике. Она молодец!», «Она великолепна — как сейчас, так и в прошлом», «Эти двое женаты долгие годы, и о них не было ни одного заголовка. Здорово», — писали они.

В мае Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира 2022 года по версии журнала Time. Об артистах, попавших в рейтинг издания, их коллеги или другие публичные люди писали статьи. О звезде «Секса в большом городе» написала ее коллега по съемочной площадке, сыгравшая в сериале Миранду Хоббс, актриса Синтия Никсон. Артистка поведала, что познакомилась с Паркер в 1977 году и уже тогда отметила ее «ум, дисциплинированность, скромность и талант».

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Карина Черных
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