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Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира

Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Фото: Andrew Kelly / Reuters

57-летняя американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира 2022 года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Об артистах, попавших в рейтинг Time, их коллеги или другие публичные люди писали статьи. Про звезду «Секса в большом городе» написала ее коллега по съемочной площадке, сыгравшая в сериале Миранду Хоббс, актриса Синтия Никсон. Артистка поведала, что познакомилась с Паркер в 1977 году и уже тогда отметила ее «ум, дисциплинированность, скромность и талант».

«Она невысокая, но она великан — как исполнительница, продюсер и деловая женщина. И она любима. Мы любим ее гламур, ее уязвимость, созданную ею бесстрашную, очень искусную комедию, ее сексуальность. Но больше всего нам нравится сущность того, кем она является», — написала Никсон.

Актриса добавила, что несмотря на внешние изменения Сары Джессики Паркер, Никсон до сих пор видит в ней «единственного в своем роде 12-летнего бриллианта в необработанном виде».

В список самых влиятельных артистов 2022 года по версии Time также вошли Зои Кравиц, Эндрю Гарфилд, Пит Дэвидсон, Аманда Сейфрид, Ченнинг Татум, Мила Кунис и многие другие звезды.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер прекратила общение с своим коллегой Крисом Нотом из-за обвинений актера в насилии.

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Анастасия Астахова
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