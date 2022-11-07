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13:21, 7 ноября 2022Мир

Китай обвинил страны G7 в очернении себя

МИД Китая призвал страны G7 не вмешиваться в свои дела и не очернять Пекин

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Странам «Большой семерки» (G7) нужно перестать вмешиваться во внутренние дела других стран и провоцировать между ними конфронтацию. Вместо этого сообществу нужно создать благоприятные условия для развития глобального сотрудничества, считает официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Его цитирует РИА Новости.

Китайский дипломат убежден, что G7 занимается очернением Пекина, поскольку противоречит китайской позиции по ряду вопросов, в том числе по правам уйгурского населения, статуса Тайваня и Гонконга. Чжао Лицзянь полагает, что G7 пренебрегли этим и в своем заявлении, где страны также призывали к мирному урегулированию вокруг Тайваня.

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«Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" игнорирует позицию Китая и объективные факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, а также злонамеренно клевещет и очерняет Китай. Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого», — полагают в МИД КНР. Представитель ведомства призвал западные страны «прекратить цепляться за менталитет холодной войны и идеологические предрассудки».

О противостоянии Китаю говорят некоторые западные дипломаты и политики. Например, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Говард Соломон. Он указывал при этом, что Вашингтон хочет координировать действия с другими странами таким образом, чтобы при необходимости противостоять Пекину.

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Виктория Кондратьева
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