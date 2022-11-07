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17:54, 7 ноября 2022Бывший СССР

Украинские власти потребовали демонтировать вывески на русском языке в Одессе

Языковой омбудсмен Креминь потребовал демонтировать вывески на русском языке в Одессе
Одесская областная государственная администрация.

Одесская областная государственная администрация.. Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал от одесских властей демонтировать в городе все вывески на русском языке. Об этом говорится в заявлении на сайте языкового омбудсмена.

По словам Креминя, он еще в феврале 2022 года отправил властям Одессы обращение с требованием убрать внешнюю рекламу, оформленную только на негосударственном языке, но ответа так и не получил. «Таким образом, размещенная с нарушениями внешняя реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана», — заявил он.

С января 2020 года вся реклама на Украине должна быть на украинском языке. Одесские активисты обнаружили в городе 150 магазинов, нарушающих языковое законодательство.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила о намерении заменить русские имена героям своих сказок. Среди героев ее произведений — черепашка Пашка, белочка Милочка и волчок Вовусик. Писательница уже призвала читателей придумать им новые имена.

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Алевтина Запольская
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