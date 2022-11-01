Украинская писательница решила заменить русские имена героям сказок

Украинская писательница Ницой решила заменить русские имена героям сказках

Украинская писательница Лариса Ницой, поддерживающая закон об обязательном использовании украинского языка, заявила о намерении заменить русские имена героям своих сказок. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам писательницы, изначально она не хотела называть персонажей русскими именами, но они подходили по рифме.

Среди героев произведений Ницой — черепашка Пашка, белочка Милочка и волчок Вовусик. Писательница уже призвала читателей придумать новые имена своим персонажам.

В августе прошлого года Ницой предложила переименовать русский язык в московский. По ее словам, Россия исторически называлась Московией, следовательно, и язык должен называться соответствующе. Она добавила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины. «Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — сказала Ницой.

