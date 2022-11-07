Билли Айлиш пришла на концерт в пижаме и в одеяле Gucci

Певица Билли Айлиш пришла на концерт Art + Film Gala LACMA в пижаме и в одеяле Gucci

Американская певица Билли Айлиш появилась на публике в одеяле итальянского бренда Gucci и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует портал Page Six.

20-летняя знаменитость пришла на ежегодный гала-концерт Art + Film Gala LACMA, который состоялся в Лос-Анджелесе, вместе с возлюбленным, фронтменом музыкальной группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Пару запечатлели на ковровой дорожке в бежево-коричневых пижамах указанной марки с накинутым на плечи одеялом с монограммой Gucci.

Образ поп-исполнительницы дополнили маска для сна, полупрозрачные перчатки и множество украшений, среди которых кольца, серьги и колье. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке и платформе в тон наряда, а на ее лицо визажисты нанесли яркий мейкап.

Слухи о романтических отношениях между 20-летней Айлиш и 31-летним рок-исполнителем стали распространяться в СМИ в начале октября, после того как артисты посетили мероприятие Halloween Horror Nights. Музыканты посетили «Дом с привидениями» и покинули парк, держась за руки.

Позже певица опубликовала фотографию с возлюбленным, тем самым официально подтвердив отношения.