Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:34, 7 ноября 2022Экономика

Цены на нефть выросли

Стоимость нефти Brent превысила 99 долларов за баррель

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Стоимость эталонной нефти марки Brent в ходе торгов 7 ноября поднималась до 99,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Топливо подорожало до этого уровня впервые с 29 августа. В целом в течение дня цены растут незначительными темпами — плюс 0,9 процента. На момент написания материала стоимость нефти составила 99,4 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на WTI с поставкой в декабре составляли до 93,74 доллара за баррель, прибавив около одного процента за день.

Поводом для повышения стоимости нефти стали опасения инвесторов по поводу спроса на нефть. Беспокойство связано со строгой политикой Китая, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива, в отношении ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса в стране. При дальнейшем ужесточении мер восстановление спроса на нефть в КНР находится под угрозой.

Кроме того, драйвером роста цен может стать реакция инвесторов на публикацию отчетности Китая, в котором сообщается о неожиданном снижении экспорта и импорта в октябре. Так, объемы торговли страны со всем миром сократились впервые с 2020 года — экспорт товаров обвалился на 0,3 процента в годовом выражении, до 298,37 миллиарда долларов. В то же время объемы импорта снизились на 0,7 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Обливших супом картину Ван Гога активистов захотели посадить в тюрьму
Обнаружена трехтысячелетняя дорога длиной 80 метров
Оценены потери европейцев от роста цен за газ и электричество вдвое
Поведение мировых центробанков сравнили с подготовкой к зомби-апокалипсису
Сексолог дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо
Москвича задержали за изнасилование знакомой в квартире
Известная актриса показала фигуру на фото из Дагестана
Цены на нефть выросли
Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.