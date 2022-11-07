Цены на нефть выросли

Стоимость нефти Brent превысила 99 долларов за баррель

Стоимость эталонной нефти марки Brent в ходе торгов 7 ноября поднималась до 99,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Топливо подорожало до этого уровня впервые с 29 августа. В целом в течение дня цены растут незначительными темпами — плюс 0,9 процента. На момент написания материала стоимость нефти составила 99,4 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на WTI с поставкой в декабре составляли до 93,74 доллара за баррель, прибавив около одного процента за день.

Поводом для повышения стоимости нефти стали опасения инвесторов по поводу спроса на нефть. Беспокойство связано со строгой политикой Китая, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива, в отношении ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса в стране. При дальнейшем ужесточении мер восстановление спроса на нефть в КНР находится под угрозой.

Кроме того, драйвером роста цен может стать реакция инвесторов на публикацию отчетности Китая, в котором сообщается о неожиданном снижении экспорта и импорта в октябре. Так, объемы торговли страны со всем миром сократились впервые с 2020 года — экспорт товаров обвалился на 0,3 процента в годовом выражении, до 298,37 миллиарда долларов. В то же время объемы импорта снизились на 0,7 процента.