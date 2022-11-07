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23:53, 7 ноября 2022Мир

Польша сократит расходы ради закупки вооружения

Польша сократит расходы ради закупки вооружения для защиты от России

Фото: Pixabay

Правительство Польши готовит план сокращения расходов на менее приоритетные проекты, чтобы больше тратить на закупку вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров Петр Мюллер, передает РИА Новости.

«Мы, действительно, готовим сейчас в рамках правительства пакет возможного сокращения инвестиционных расходов, на которые мы можем пойти», — сказал он, добавив, что нужно направлять средства на вооружение Польши, поскольку это жизненно важный вопрос для страны.

По утверждению Мюллера, увеличение расходов на оборону необходимо из-за якобы исходящей от России угрозы. «Было бы большим грехом нашего правительства, если бы мы в это время не провели необходимой подготовки», — подчеркнул Мюллер.

Он добавил, что сокращение расходов будет касаться инвестиций, которые не имеют приоритетного значения, носят вспомогательный характер.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что на границе с Россией в Калининградской области уже начали строить «капитальное заграждение» из трех рядов колючей проволоки. Он пригрозил, что Варшава построит основательный забор, как было с польско-белорусской границей. Качиньский напомнил, что в Калининградскую область прибывают мигранты из стран Ближнего Востока, в связи с чем польские власти опасаются очередного кризиса.

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Марина Совина
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