В Польше пригрозили основательным забором на границе с Россией

Глава «Права и справедливости» заявил, что Польша построит «капитальный» забор с Россией

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что на границе с Россией в Калининградской области уже начали строить «капитальное заграждение» из трех рядов колючей проволоки. Он пригрозил, что Варшава построит основательный забор, как было с польско-белорусской границей, в эфире «Польского радио».

Качиньский напомнил, что в Калининградскую область прибывают мигранты из стран Ближнего Востока, в связи с чем польские власти опасаются очередного кризиса.

О строительстве основательного ограждения на границе с Россией 2 ноября рассказал вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Он пояснил, что это связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. Блащак уточнил, что забор будет сделан из колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, а ширина — три метра.