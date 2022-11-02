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10:49, 2 ноября 2022Мир

Польша начала строить забор на границе с Россией

Глава Минобороны Польши Блащак заявил о начале строительства забора на границе с Россией
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши начали строительство забора на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе», — рассказал министр. Он уточнил, что забор будет сделан из колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, а ширина — три метра.

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Блащак пояснил, что решение о строительстве ограждения связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. По его словам, это создает угрозу роста миграционного потока в Польшу.

1 октября сообщалось, что Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Тогда представитель польских спецслужб Станислав Зарин назвал польскую границу самой защищенной в Европе и заверил, что незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован.

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Виктория Кондратьева
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