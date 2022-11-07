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06:31, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций

Иностранные пользователи YouTube удивились ценам на продукты в России на фоне санкций

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иностранных пользователей видеохостинга YouTube удивили цены в российском супермаркете на фоне восьми месяцев нахождения страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Блогер посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Он отметил, что нишу ушедших из России западных брендов успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях все свелось к смене названия.

«Санкции больше всего бьют по жителям Европы, и многие люди это замечают, но коррумпированные правительства танцуют под дудку хозяев с Уолл-стрит», — написал пользователь из Польши sylwek917.

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«Я смотрел видео с российскими магазинами, сельской местностью, туристическими местами, и они выглядят намного чище и чище, чем в США», — заметил Knife Collector.

«В России все цены во всех магазинах уже включают все применимые налоги, так что вы видите окончательную цифру на этикетке и вам не нужно добавлять к цене НДС или что-то еще», — обратился к американским пользователям видеохостинга пользователь Tony.

«Я живу в Германии, это ужасно... Никто не может себе позволить оплачивать счета... Никто из моих знакомых из России не может сказать, что чувствует эти санкции», — заявила Elvira Siegel.

«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видела такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!», — призналась Karen Brojakowski.

Согласно недавнему исследованию холдинга «Ромир», средняя стоимость продовольственной корзины россиянина составила 3 823 рубля. Аналитики учитывали основные продовольственные товары, включая хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса. В исследовании анализировались магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты.

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Марина Совина
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