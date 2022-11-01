Оценена стоимость базового набора продуктов для россиян

«Ромир»: средняя стоимость базовой продовольственной корзины составила 3 823 рубля

Средняя стоимость продовольственной корзины россиянина составила 3 823 рубля. Так цену продуктов оценил холдинг «Ромир» в своем недавнем исследовании.

Вычисляя стоимость корзины, аналитики учитывали основные продовольственные товары, включая хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса. В исследовании анализировались магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты. Среди магазинов у дома самая низкая стоимость продовольственной корзины отмечена в торговой сети «Пятерочка». Ее оценили в 3 315 рублей в среднем. На 7,6 процента выше стоимость оказалась в сети «Магнит» — 3 568 рублей. За ними следует «Дикси» (3 670 рублей). Самой дорогой сетью стал «ВкусВилл», там базовый набор продуктов обойдется в 5 103 рубля.

Среди рассмотренных городов наиболее высокие цены на продукты по исследуемым сетям зафиксированы в Санкт-Петербурге — средняя стоимость потребительской продуктовой корзины составила 4 082 рубля. На втором месте Химки — 4 067 рублей, на третьем — Москва — 4 047 рублей. Мытищи на четвертом месте по стоимости продовольственной корзины — 4 010 рублей. На пятом месте — Уфа (3 976 рублей).

В середине октября доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о подорожании ряда продуктов. По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Она добавила, что в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу.