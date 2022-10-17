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04:09, 17 октября 2022Экономика

Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов

Экономист Лебединская предупредила о росте цен на картофель, капусту и баклажаны

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о подорожании ряда продуктов. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Она также добавила, что в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу.

Экономист отметила, что динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохранятся на прежнем уровне.

В целом в ближайшее время в России не ожидается резкого роста цен на продукты питания, сказала она. Лебединская также допустила удешевление таких товаров, как офисная бумага и канцелярские принадлежности.

В июле стало известно, что россиянам разрешат продавать овощи и фрукты со своих огородов в продуктовых сетях — зампред правительства Виктория Абрамченко поручила министерствам проработать такую возможность. Согласно документу, возможность реализации овощей и фруктов собственного производства получат граждане, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

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Марина Совина
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