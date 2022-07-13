Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам разрешат продавать овощи и фрукты с огородов в продуктовых сетях

Правительство поручило проработать продажу овощей и фруктов с огородов в торговых сетях

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиянам разрешат продавать овощи и фрукты со своих огородов в продуктовых сетях — зампред правительства Виктория Абрамченко поручила министерствам проработать такую возможность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный вице-премьером.

«Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос возможности оформления документов, подтверждающих прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, распространяющих свое действие на сельскохозяйственную продукцию, произведенную ЛПХ (личными подсобными хозяйствами — прим. «Ленты.ру»), применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в целях ее дальнейшей реализации в торговые сети и представить в правительство России согласованные предложения», — указано в поручении.

Материалы по теме:
В доле. Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
В доле.Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
10 июля 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

Исполнить поручения ведомства должны до 30 июня. Согласно документу, возможность реализации овощей и фруктов собственного производства получат граждане, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он предполагает, что доходы, полученные от реализации товаров или услуг, облагаются по ставке четыре процента, а ИП и юрлицами — по ставке шесть процентов.

В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой о поддержке. Сдерживать рост цен на продукты, который в апреле достиг 20 процентов в годовом выражении, одними только административными мерами не получится, иначе магазины начнут работать в убыток и закрываться, указали ретейлеры.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полетах самолетов НАТО перед атакой на Новую Каховку
На Украине заметили британские бронетранспортеры
В Росавиации прокомментировали данные о госпитализации Нерадько
После жестокого избиения школьницы в российском детском лагере началась проверка
Озвучены возможные темы встречи президентов России и Ирана
Водитель автобуса выехал на встречку и врезался в грузовик в российском регионе
Стало известно число пользователей российского магазина приложений
Белорусскую журналистку осудили на восемь лет по статье о госизмене
Следствие потребовало поместить в СИЗО бывшего замглавы МЧС России
Воюющий на Украине британский наемник пожаловался на нехватку чипсов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.