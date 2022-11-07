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18:06, 7 ноября 2022Из жизни

Женщина зашла на кухню и обнаружила двух спаривающихся за микроволновкой питонов

UPI: женщина застала двух ромбических питонов за спариванием на своей кухне

Жительница австралийского города Саншайн-Кост обнаружила за микроволновой печью в своем доме двух спаривающихся ромбических питонов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Все началось с того, что австралийка из штата Квинсленд зашла на кухню и увидела, как ее микроволновка двигается по столу. Она отодвинула прибор, увидела двух змей и сразу вызвала змеелова.

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На записи, опубликованной в соцcети, видно, как змеелов Стюарт МакКензи проходит на кухню, берет рептилий голыми руками и помещает в мешок. После этого специалист выпустил их на волю подальше от жилья. Мужчина пояснил, что женщина застала питонов за спариванием. Предположительно, рептилии проникли на кухню через открытое окно. «Мы добрались туда очень быстро и вернули любовничков обратно в буш, где им самое место», — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что житель Саншайн-Кост пошел к холодильнику, чтобы достать пива, но притаившийся под холодильником ромбический питон ему помешал. Специалисты прибыли на место происшествия, сняли процесс на видео, а затем выпустили змею в дикую природу.

Алиса Дмитриева
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