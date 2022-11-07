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11:16, 7 ноября 2022Россия

Падение четырехлетней россиянки из окна попало на видео

Amur Mash показал видео падения четырехлетней девочки из окна многоэтажки в Хабаровске

Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры многоэтажного дома на Белорусской улице в Хабаровске. Видео происшествия публикует Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, на какое-то время ребенка оставили в комнате без присмотра. В это время мать ребенка принимала душ, а дядя посадил племянницу смотреть мультики на телефоне и вышел из комнаты. Девочка самостоятельно открыла окно и выпала с восьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

По утверждению соседей, девочка росла в благополучной семье. Региональное управление Следственного комитета России уточняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок из Красноярска выпал из окна шестого этажа и получил травму. В это время его отец спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения.

Варвара Родикова
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