Оставленный с пьяным россиянином двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

В Красноярске оставленный с пьяным отцом двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

В Красноярске оставленный с пьяным отцом двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа квартиры, расположенной на улице Советской. Ребенок получил сочетанную травму тела, повлекшую легкий вред здоровью. Об этом рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Арбузова отметила, что 29-летний россиянин оставил сына одного и лег спать. «После этого мальчик самостоятельно зашел на кухню квартиры, пододвинул к окну стул и забрался на подоконник. В результате неосознанных действий мальчик выпал через открытое окно с шестого этажа квартиры на поверхность земли», — сказала Арбузова.

Представитель регионального СКР пояснила, что отец мальчика предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Арбузова уточнила, что дело жителя Красноярска вскоре будет рассмотрено по существу.

Ранее сообщалось, что в Калужской области четырехлетний ребенок выпал из окна детского сада. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. После случившегося прокуратура начала проверку.