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14:24, 7 ноября 2022Путешествия

Российским авиакомпаниям захотели запретить регистрацию самолетов за рубежом

Депутат Гутенев предложил ввести запрет на регистрацию российских самолетов за рубежом

Фото: John McArthur / Unsplash

Правительство рассматривает законопроект, предлагающий введение запрета на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо директора департамента транспорта кабмина Анатолия Мещерякова.

Автор проекта, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев захотел внести поправки в статью 101 Воздушного кодекса России, дополнив ее абзацем, что коммерческие воздушные перевозки пассажиров выполняются только на гражданских судах, зарегистрированных в российском госреестре.

«Проект направлен на предотвращение угроз для безопасности полетов и обеспечения транспортной связанности территории России», — говорится в письме. Речь идет о санкциях западных стран и приостановке сертификатов летной годности российских самолетов, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Отмечается, что принятый в марте 2022 года закон о регистрации прав на иностранные самолеты в России и выдаче отечественных сертификатов «лишь временно регламентирует эту процедуру».

Эксперты считают, что из-за санкций у многих российских собственников или лизинговых компаний есть сложности с выводом самолетов из иностранных реестров. Тем не менее пока возможности регистрации воздушных судов за рубежом ограничены, российский реестр «постепенно становится приоритетным для отечественных компаний в среднесрочной перспективе».

Ранее, в августе, провайдер прогнозов погоды для отрасли «Авиаметтелеком Росгидромета» предложил увеличить плату за метеоданные для авиакомпаний. Тариф для перевозчиков предлагается проиндексировать на уровень инфляции с 2019 года, что может привести к увеличению суммы всех выплат почти на один миллиард рублей в следующем году.

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Дарья Рыбак
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