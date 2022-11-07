Сильный ветер помешал летевшему из Москвы самолету приземлиться

Летевший из Москвы самолет не смог приземлиться в Ташкенте из-за сильного ветра

Летевший из Москвы в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan Airways не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы.

По информации источника, воздушное судно перенаправили на запасной аэродром в узбекистанском Навои из-за погодных условий. «Причина – сдвиг ветра», — указали в аэропорту. Там посадка прошла в штатном режиме.

Ранее в Великобритании в находящийся в небе самолет попала молния. Инцидент произошел 1 ноября.Отмечалось, что после этого воздушное судно смогло продолжить полет в немецкий Гамбург в обычном режиме и приземлилось в пункте назначения по расписанию. После попадания молнии в самолет британцы пожаловались на отключение электроэнергии и потерю телевизионного сигнала в этом районе.