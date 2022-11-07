Россиянам раскрыли правильный порядок действий при бритье

Косметолог Юлия Соколова посоветовала бриться после принятия ванны или душа

Российский косметолог, дерматовенеролог Юлия Соколова раскрыла правильный порядок действий при бритье лица и тела. Комментарий эксперта приводит РИАМО.

По словам специалистки, во избежание неприятных ощущений во время и после процедуры следует придерживаться следующих рекомендаций. Предпочтительнее удалять растительность после принятия ванны или душа, используя при этом пену для бритья. «После нанесения пены — подождать две-три минуты, затем — сбривать волосы по направлению их роста. После каждого движения бритву следует ополаскивать. Одноразовые бритвы надо менять через пять-семь процедур», — отметила врач. Кроме того, собеседница издания посоветовала по завершении процесса вымыть кожу холодной водой, а также полностью высушить бритву, чтобы предотвратить размножение на ней бактерий.

В октябре сертифицированный дерматолог UCLA Health Эмили Ньюсом и доцент клинической дерматологии в Медицинском центре Вейл Корнелл Шари Липнер из США раскрыли правильный способ бритья ног. По словам специалистов, перед проведением процедуры необходимо принять душ.