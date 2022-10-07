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Дерматологи раскрыли правильный способ бритья ног

Дерматологи Ньюсом и Липнер посоветовали перед бритьем ног принять душ

Фото: Helen Barth / Unsplash

Сертифицированный дерматолог UCLA Health Эмили Ньюсом и доцент клинической дерматологии в Медицинском центре Вейл Корнелл Шари Липнер из США раскрыли правильный способ бритья ног. Своими размышлениями на данную тему они поделились в эфире телепрограммы Today.

По словам специалистов, перед проведением процедуры необходимо принять душ. «Смысл этого в том, чтобы очистить кожу и волоски от масла и омертвевших клеток, которые могут быстро затупить лезвие бриты», — заявила Липнер.

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Помимо прочего, эксперты посоветовали использовать мягкие кремы и гели, нанеся их предварительно на ноги, оставить их на две-три минуты, чтобы смягчить волоски и тем самым избежать раздражений. В то же время они отметили, что при наличии дерматита, а также повышенной чувствительности кожи, нужно делать выбор в пользу средств, которые не содержат отдушки.

В самом процессе нужно учитывать правильное направление бритвы, предупреждают врачи. Так, по их мнению, бритье против роста волос может спровоцировать появление раздражений. «Если вы идете против направления, вы получите более чистое бритье, но это может вызвать раздражение», — объяснила Ньюсом и порекомендовала после процедуры применять кремы с успокаивающими кожу ингредиентами, например, с алоэ.

В июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

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Мария Винар
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