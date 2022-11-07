Селена Гомес высмеяла обвинения в игнорировании подруги-донора

Певица Селена Гомес дала понять, что знать не хочет пожертвовавшую ей почку подругу

Певица Селена Гомес дала пожертвовавшей ей почку актрисе Франсии Райзе понять, что не хочет ее знать. Она высмеяла обвинения в игнорировании подруги-донора в TikTok, передает Daily Mail.

В 2017 году Райза согласилась стать донором для Гомес, у которой отказали почки из-за волчанки. Однако отношения подруг испортились через год после трансплантации почки: Франсия заявляла, что Селена после операции якобы вела нездоровый образ жизни и употребляла алкоголь. В вышедшем недавно на Apple TV+ документальном фильме «Селена Гомес: мой разум и я» певица подробно рассказала о своих проблемах со здоровьем, но не упомянула Райзу.

Кроме того, в новом интервью для Rolling Stone Гомес назвала певицу Тейлор Свифт своей единственной подругой-знаменитостью. Франсия Райза сразу же отреагировала на отказ подруги говорить о ней: через день после выхода фильма она отписалась от социальных сетей Гомес, а у себя на странице назвала слова бывшей подруги о Тейлор интересными.

Селена Гомес, в свою очередь, сыронизировала в TikTok-видео, в котором ее обвинили в игнорировании Франсии в фильме: «Простите, что не упомянула всех людей, которых знаю».

Перед премьерой этого фильма Селена Гомес заявила, что признание в биполярном расстройстве придало ей сил. По словам певицы, ей всегда было сложно контролировать эмоции и она была рада, когда узнала свой диагноз и поняла, что с этим можно работать.