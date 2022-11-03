Селена Гомес рассказала о жизни с биполярным расстройством

Певица Селена Гомес заявила, что признание в биполярном расстройстве придало ей сил

Американская певица Селена Гомес заявила, что сделанное в 2020 году признание в биполярном расстройстве придало ей сил. О жизни с этим ментальным заболеванием она рассказала в документальном фильме Apple TV+ «Селена Гомес: мой разум и я», пишет PopSugar.

Премьера картины состоится 4 ноября. В преддверии премьеры, рассказывая о фильме в телепередаче The Kelly Clarkson Show, Гомес вспомнила, как решилась на признание. «Это дало мне столько сил, но сделать это было нелегко», — сказала она. По словам певицы, ей всегда было сложно контролировать эмоции и она была рада, когда узнала свой диагноз и поняла, что с этим можно работать.

Кроме биполярного расстройства, певица расскажет о своей борьбе с волчанкой. «Я немного боюсь. Все увидят совсем новую мою сторону, и я надеюсь, что им понравится», — отметила Гомес. Она добавила, что для нее самой было важно узнать, что она не одна сталкивается с такими проблемами со здоровьем. Поэтому певица считает своей миссией говорить об этих диагнозах, чтобы другие люди могли идентифицировать себя с ней и меньше переживать.

В апреле 2020 года Селена Гомес также призналась, что несколько раз проходила лечение от тревожности и депрессии.

Страдающие от биполярного расстройства люди испытывают экстремальные колебания настроения от мании или гипомании до депрессии.

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