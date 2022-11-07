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17:11, 7 ноября 2022Ценности

Сара Джессика Паркер примерила культовый наряд из «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер примерила платье 14-летней давности из «Секса в большом городе»

Фото: Barbara Hine / Imago / Globallookpress.com

Американская актриса Сара Джессика Паркер примерила культовый образ из фильма «Секс в большом городе», вышедшем на экраны в 2008 году. Фотографии со съемок продолжения картины публикует Page Six.

Знаменитость вышла на площадку в свадебном платье 14-летней давности, в котором она уже снималась в прошлой части истории. В первом фильме телезвезда предстала перед зрителями в указанной вещи в сочетании с фатой и золотыми туфлями. При этом в будущем эпизоде Паркер появится в том же платье с бирюзовыми накидкой, перчатками и остроносыми босоножками.

Авторы сценария не раскрыли причины, по которой актриса вновь надела подвенечный наряд, что вызвало волну обсуждений в соцсетях. «Вторая свадьба?», «Если она выйдет замуж за другого в этом платье — я буду в шоке», «Интересный поворот сюжета», — высказывались поклонники в одном из фан-аккаунтов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В августе Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в Нью-Йорке за бесценок. Звезда «Секса в большом городе» сдала постройку на один уик-энд, с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составляла 19,98 доллара (около 1223 рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшем ей популярность сериале.

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Майя Пономаренко
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