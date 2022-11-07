В Москве стоматолог просверлила первокласснице щеку

В поликлинике Москвы стоматолог просверлила щеку семилетнему ребенку

В Москве семилетнему ребенку просверлили щеку во время приема у стоматолога. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, первоклассница пришла на прием к стоматологу в медицинское учреждение в районе Щукино 5 ноября. Тогда во время лечения зуба врач просверлила десну и щеку девочки бормашиной.

На следующий день после случившегося ребенку вызвали скорую помощь. Его законные представители обратились в правоохранительные органы, начата проверка.

Ранее в Смоленском районе Алтайского края 11-летний мальчик умер после лечения зуба в местной стоматологической клинике. После посещения врача у мальчика поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. Впоследствии он впал в кому и скончался.