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15:20, 7 ноября 2022Россия

В Москве стоматолог просверлила первокласснице щеку

В поликлинике Москвы стоматолог просверлила щеку семилетнему ребенку

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве семилетнему ребенку просверлили щеку во время приема у стоматолога. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, первоклассница пришла на прием к стоматологу в медицинское учреждение в районе Щукино 5 ноября. Тогда во время лечения зуба врач просверлила десну и щеку девочки бормашиной.

На следующий день после случившегося ребенку вызвали скорую помощь. Его законные представители обратились в правоохранительные органы, начата проверка.

Ранее в Смоленском районе Алтайского края 11-летний мальчик умер после лечения зуба в местной стоматологической клинике. После посещения врача у мальчика поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. Впоследствии он впал в кому и скончался.

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Анастасия Шейкина
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