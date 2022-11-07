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14:58, 7 ноября 2022Россия

В российской школе нашли тело женщины

В школе №18 в Ухте нашли тело сотрудницы образовательного учреждения, она умерла 2 ноября

Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ухте в школе № 18 нашли тело сотрудницы образовательного учреждения. Об этом сообщили в Гострудинспекции Коми, пишет информагентство «БНК».

Женщина скончалась 2 ноября, она была заведующей производством. Россиянка почувствовала себя плохо во время работы и поднялась на четвертый этаж, где скончалась.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, создана комиссия по расследованию произошедшего.

Ранее в Москве в квартире нашли тело 59-летней директора кинологического клуба. В квартире, помимо тела женщины, находились еще 20 собак, на лице погибшей были раны от укусов. Предварительно, причина смерти кинолога не связана с собаками.

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Анастасия Шейкина
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