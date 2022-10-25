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16:13, 25 октября 2022Россия

Тело женщины с ранами на лице нашли в квартире с 20 собаками в Москве

В квартире с 20 собаками в Москве нашли тело 59-летнего директора кинологического клуба

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве в квартире нашли тело 59-летней директора кинологического клуба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в квартире, помимо тела женщины, находились еще 20 собак. На лице погибшей были раны от укусов. Предварительно, причина смерти кинолога не связана с собаками.

Россиянка, предположительно, скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Более подробной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Батайске Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки. Предварительно, погибшая россиянка разводила котов, но не стерилизовала их и не делала им прививки.

До этого в Тюмени тело женщины неделю пролежало в квартире с 20 котами. В региональном управлении Следственного комитета (СК) подтвердили обнаружение тела. Специалисты не нашли следов насильственной смерти.

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Анастасия Шейкина
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