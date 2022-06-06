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Тело россиянки неделю пролежало в квартире с 20 котами

В Тюмени тело женщины неделю пролежало в квартире с 20 котами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени тело женщины неделю пролежало в квартире, в которой находились более 20 кошек. Об этом сообщается в местной группе во «ВКонтакте».

В квартире находились живые и мертвые животные, говорится в посте. Его автор попросил местных жителей помочь с передержкой шести котов.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) подтвердили KP.RU факт обнаружения тела. Там сообщили, что мертвую россиянку обнаружили 27 мая. Специалисты не нашли следов насильственной смерти.

Ранее в Москве 72-летняя женщина прожила с телом брата пять дней. Хозяин квартиры умер за семь дней до обнаружения его тела, а сестра пенсионера — за два дня. Мертвых пожилых россиян обнаружил их племянник.

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Анастасия Шейкина
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