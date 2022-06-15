В российском регионе 20 мейн-кунов две недели питались телом умершей хозяйки

В Батайске Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки

В Батайске Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки. Об этом сообщает KP.RU.

Собеседница издания из приюта для бездомных животных «КОТЭдж» рассказала, что погибшая россиянка долгое время разводила котов на продажу. По словам женщины, заводчица не стерилизовала питомцев и не делала им прививки. На пропажу жительницы российского региона сначала никто не обратил внимания, поскольку близких родственников у ее не было. Соседи женщины привыкли к шуму из ее квартиры и тоже никуда не обращались.

Когда дверь в квартиру все же вскрыли, правоохранителям представилась ужасная картина: мертвая владелица находилась в окружении двух десятков котов.

Представительница центра бездомных животных подчеркнула, что все мейн-куны сильно одичали. Сейчас их передали на осмотр ветеринарам. Россиянка надеется, что, несмотря на происшествие, этих котов смогут взять другие люди.

Ранее в Тюмени тело женщины неделю пролежало в квартире с 20 котами. В региональном управлении Следственного комитета (СК) подтвердили обнаружение тела. Специалисты не нашли следов насильственной смерти.